Российский теннисист Шевченко рассказал о цели на следующий сезон

По словам спортсмена, он планирует попасть в число первых 30 теннисистов мирового рейтинга

ТАСС, 27 ноября. Российский теннисист Александр Шевченко ставит для себя цель попасть как минимум в топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в следующем сезоне. Об этом Шевченко рассказал "Спорт-Экспрессу".

На данный момент Шевченко занимает 49-е место в мировом рейтинге.

"Я постоянно постепенно прогрессирую, динамика положительная, - сказал Шевченко. - Не знаю, как сложится следующий сезон, но точно буду стараться, хотя и не собираюсь гнать себя. Цель на 2024-й - топ-25 или топ-30. Конечно, цель - стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно".

Шевченко 22 года. В 2023 году россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, в решающем матче соревнований во французском Меце он проиграл хозяину корта Юго Эмберу (3:6, 3:6). Лучшим результатом Шевченко на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции (2023).