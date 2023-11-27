Хоккеист "Спартака" Принс не смог доиграть матч с "Автомобилистом" из-за микротравмы

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов отметил, что сроки восстановления игрока пока неизвестны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Нападающему "Спартака" Шейну Принсу помешала провести полный матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Автомобилистом" микротравма. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" одержал победу в Екатеринбурге со счетом 4:1. С начала матча тренерский штаб развел по тройкам Павла Порядина и лучшего бомбардира чемпионата Николая Голдобина, которые начинали сезон в одной тройке с ныне травмированным Иваном Морозовым. В ходе игры Порядин и Голдобин появились в одном звене.

"Мы хотели сделать баланс во всех звеньях. После 10 минут у нас выбыл Принс, получил микротравму. Мы посмотрели по сочетаниям, кто с кем, и вернули их в одно звено, - сказал Жамнов. - Первый период у нас не получился так, как мы хотели. В перерыве поговорили с ребятами, объяснили нюансы. Они адекватно восприняли, выполняли нужные решения, плюс [вратарь Андрей] Кареев нас держал в игре".

"Спартаку" в КХЛ принадлежат права на форварда клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" Михаила Мальцева. "Вопрос по Мальцеву не ко мне, мы с ним на связи. Он сам будет принимать решение [по переходу]", - отметил Жамнов.

Главный тренер не знает, восстановится ли Принс к матчу с "Куньлунь Ред Стар", который пройдет 30 ноября. "Доктора смотрят, больше будем понимать завтра по прилете в Москву", - сказал он.