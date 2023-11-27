27 ноября, 17:53
ATP

Теннисист Шевченко рассказал, что мечтает выиграть турнир Большого шлема

Лучшим результатом Александра Шевченко на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции

ТАСС, 27 ноября. Российский теннисист Александр Шевченко мечтает стать первой ракеткой мира и выиграть турнир Большого шлема. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Естественно, мечтаю о титуле чемпиона Большого шлема, возглавить рейтинг ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов - прим. ТАСС). Но куда реальнее дойти для начала до полуфинала турнира Большого шлема - считаю, что эта теннисная мечта вполне осуществима", - сказал Шевченко.

Шевченко 22 года, он занимает 49-е место в мировом рейтинге. В 2023 году россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. В решающем матче соревнований во французском Меце он проиграл хозяину корта Юго Эмберу (3:6, 3:6). Лучшим результатом Шевченко на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции (2023). 

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ATP