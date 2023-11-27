Кучерова признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

Российский нападающий "Тампы" набрал восемь очков в трех матчах

ТАСС, 27 ноября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трех матчах регулярного чемпионата Кучеров набрал 8 (2 заброшенные шайбы + 6 результативных передач) очков. Во встрече с "Каролиной" (8:2), которая прошла в ночь на 25 ноября, российский форвард забросил 2 шайбы и отдал 4 голевые передачи.

Лучшим игроком недели признан канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. В четырех матчах он набрал 12 (3+9) очков. Третьей звездой стал финский вратарь "Нэшвилла" Юусе Сарос. Он помог команде одержать три победы в трех матчах, отражая в среднем 92,1% бросков по своим воротам.