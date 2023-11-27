Федоров отметил, что в ЦСКА знают, когда Федотов будет играть на чемпионском уровне

По словам главного тренера ЦСКА Сергея Федорова, у вратаря Ивана Федотова пока что есть определенные трудности в восстановлении формы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА знает, когда вратарь команды Иван Федотов вернется на прежний уровень, который позволил ему стать обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

ЦСКА в понедельник с Федотовым в воротах уступил "Локомотиву" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 2:3. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, был признан лучшим вратарем КХЛ по итогам сезона. Федотов в нынешнем сезоне в 20 матчах одержал только девять побед.

"Мы с Иваном работаем, у него есть огромнейшие шаги в улучшении игры. Мы знаем, когда он будет тем Иваном, играющим на чемпионском уровне, - сказал Федоров. - Пацаны терпят, все знают, через что он прошел. Мы знаем его мастерство, но есть пока определенные трудности в восстановлении его формы. Они не суперфундаментальные, и мы знаем, куда мы идем".

Прошлый сезон Федотов пропустил из-за срочной службы в Вооруженных силах РФ. В июле прошлого года он был мобилизован после окончания срока действия контракта с ЦСКА и подписания им контракта с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". В июле нынешнего года было объявлено, что вратарь подписал с армейцами новый контракт. В августе он был отстранен Международной федерацией хоккея от участия в международных матчах до конца календарного года.

В предыдущем матче команды в Минске с "Динамо" (4:0) в воротах играл 20-летний Дмитрий Гамзин, который одержал семь побед в семи матчах за армейцев, побив рекорд Ильи Сорокина. Федоров отметил, что, несмотря на такое достижение, в клубе не торопятся выпускать Гамзина против сильнейших соперников в лиге.

В следующем матче 29 ноября ЦСКА примет минское "Динамо".