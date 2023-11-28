Матчем "Балтика" - "Локомотив" стартует 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России

В среду пройдут встречи "Оренбург" - "Спартак", "Динамо" - "Зенит" и "Ростов" - ЦСКА

ТАСС, 28 ноября. Программа 1/4 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник игрой между калининградской "Балтикой" и столичным "Локомотивом". Также на этой стадии состоятся игры "Оренбург" - "Спартак", "Динамо" - "Зенит" и "Ростов" - ЦСКА, которые пройдут 29 ноября, ответные встречи состоятся в марте следующего года.

Матч между "Балтикой" и "Локомотивом" пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 мск. "Балтика" заняла второе место в группе C, в которой также выступали петербургский "Зенит", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". "Локомотив" стал первым в группе B, где играли "Ростов", екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин". Команды уже встречались в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), победу на своем поле со счетом 3:2 одержали железнодорожники. "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал, что футболисты команды сделают все для прохода в следующий раунд Кубка России. "Еще перед началом жеребьевки было понятно, что легких игр на этой стадии кубка у нас в любом случае не будет, - сказал Волженкин ТАСС. - Мы все знаем силу "Локомотива". Но сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию турнира".

29 ноября московский "Спартак" на выезде сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 16:00 мск. Красно-белые выиграли группу D, где выступали московское "Динамо", "Краснодар" и "Пари Нижний Новгород". "Оренбург" занял второе место в группе А, в которой играли ЦСКА, "Сочи" и воронежский "Факел". В этом сезоне "Спартак" на своем поле победил "Оренбург" со счетом 3:2 в матче РПЛ. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, оренбуржцы располагаются на 13-й позиции.

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев считает, что приезд "Спартака" на кубковый матч будет праздником для города. "Когда к нам приезжают такие команды, как "Спартак", ЦСКА, "Зенит", это всегда праздник, - сказал Андреев ТАСС. - Играть с ними интереснее. Прогнозы делать не люблю, игра покажет. Будем готовиться, естественно, дадим бой "Спартаку", не будут же футболисты отбывать номер. Мы ставим задачу выиграть Кубок России. Смысл играть в турнире, если не ставить задачу победить? Кубок - это не чемпионат, поэтому почему нет".

Противостояние "Динамо" и "Зенита"

Первая игра в паре "Динамо" и "Зенита" пройдет на "ВТБ-Арене" 29 ноября и начнется в 18:15 мск. Команды встречались в прошлом сезоне Кубка России на стадии второго этапа "плей-офф пути регионов", победу на выезде одержало "Динамо" (1:1, 5:4 - по пенальти). Также бело-голубые оказались сильнее соперника из Санкт-Петербурга в матче РПЛ текущего сезона, московская команда на выезде выиграла со счетом 3:2.

"С "Зенитом" мы будем играть на победу, - сказал ТАСС генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров. - Для нас это хорошая афиша. Я уверен, что придет много зрителей на этот матч. Ждем всех на игре".

"Зенит" выиграл группу С. "Динамо" заняло второе место в группе D. В таблице РПЛ команды находятся недалеко друг от друга. "Зенит" лидирует, бело-голубые располагаются на третьей позиции.

Также 29 ноября "Ростов" на своем поле сыграет с ЦСКА, встреча начнется в 18:15 мск. Армейский клуб выиграл группу А. "Ростов" стал вторым в квартете B. В текущем сезоне "Ростов" на своем поле сыграл вничью с ЦСКА со счетом 3:3 в матче РПЛ.

О Кубке России

В плей-офф Кубка России команды разделены на "путь РПЛ" и "путь регионов". Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов "пути регионов", где выявили четырех сильнейших. В четвертьфиналах "пути регионов" Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах "пути РПЛ", и победители шестого раунда "пути регионов". Московская "Родина" сыграет с екатеринбургским "Уралом", подмосковные "Химки" - с "Краснодаром", астраханский "Волгарь" - с грозненским "Ахматом", а "СКА-Хабаровск" - с "Сочи". Матчи пройдут в марте.

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - московское "Динамо", казанский "Рубин", "Ростов", московское "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат").