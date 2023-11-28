"Колорадо" победил "Тампу" в НХЛ. Ничушкин набрал очки в восьмом матче подряд

На счету россиянина теперь 20 очков (10 шайб + 10 передач) в 21 матче сезона

ТАСС, 28 ноября. "Колорадо" дома со счетом 4:1 победил "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Джохансен (8-я и 22-я минуты), Кэйл Макар (24), Валерий Ничушкин (57). У "Тампы" отличился Энтони Сирелли (40).

Ничушкин набрал очки в восьмом матче подряд, на его счету 20 очков (10 шайб + 10 передач) в 21 матче сезона. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 23 из 24 бросков по воротам, голкипер "Тампы" Андрей Василевский - 37 из 41 броска.

"Колорадо" с 30 очками после 21 матча возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. "Тампа" - четвертая в Атлантическом дивизионе с 25 очками после 22 встреч. Следующий матч обе команды проведут против "Аризоны": "Тампа" встретится с "Аризоной" 29 ноября, "Колорадо" - 1 декабря.