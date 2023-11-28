"Звоните, если атлеты выкапывают червей". Новый вид допинга в спорте

Использование гемоглобина беспозвоночных помогает эффективнее переносить кислород

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В мировой спорт на прошлой неделе проникли морские черви. Благодаря доктору Франку Цалю - создателю препарата, в основе которого заложена способность гемоглобина беспозвоночных эффективнее переносить кислород. Он рассказал, что в 2020 году, вскоре после появления новинки, к нему обратился топовый представитель самого "грязного" с точки зрения допинга вида спорта - шоссейных велогонок.

"Известный велогонщик, чья команда участвует в "Тур де Франс", связался со мной, потому что ему нужен был этот препарат, - сказал Цаль французскому изданию l'Equipe. - У нас было еще несколько запросов от спортсменов, которые хотели понять, как получить это вещество. Я даже узнал о возможности давать его скаковым лошадям".

О случившемся ученый сразу сообщил в полицию, которая попросила его продолжить переписку со спортсменом, чтобы установить возможную сеть сбыта допинга. Однако надолго его не хватило: "Мы отправили друг другу около десяти электронных писем, но в какой-то момент я сказал себе, что это их работа, а не моя".

Чем закончилось расследование, не сообщается, однако откровения Цаля заставили многих задаться вопросом, не пользуется ли сейчас его препарат популярностью у нечистоплотных спортсменов, тем более что в Европе его достаточно легко приобрести.

WADA спокойно

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ряд других специалистов успокаивают - поводов для беспокойства нет. Ответ главного органа по борьбе с допингом на запрос ТАСС: "WADA уже несколько лет хорошо известно об этом продукте, мы поддерживаем контакт с его производителем - компанией Hemarina. Как и в случае с любым запрещенным методом, мы должны продолжать внимательно относиться к рискам и следить за тем, чтобы никто не использовал его для получения несправедливого преимущества".

"Однако до сих пор нет доказательств того, что он использовался спортсменами в контексте спортивных достижений, и до сих пор не было обнаружено ни одного положительного случая на уровень гемоглобина морских червей. Короткий период полураспада продукта в организме не является серьезной проблемой, поскольку любая способность усиливать перенос кислорода в значительной степени коррелирует с присутствием вещества, а это означает, что, как только его больше нельзя обнаружить, любое ускорение переноса кислорода также исчезает", - подчеркнули в агентстве.

Вторит WADA и эксперт из Нидерландов Питер ван Эну. Он признал, что гемоглобин червей способен переносить кислород в 40 раз эффективнее, однако скрыть его употребление практически невозможно. "Это довольно легко обнаружить: в нормальной крови плазма становится желтой при тестировании, с синтетическим гемоглобином, таким как Hemarina, она становится красной", - сказал ван Эну.

"Так что переживать не стоит, - отметил он. - Но если увидите, как велосипедная команда выкапывает червей на пляже, пожалуйста, позвоните мне".