После 16 туров "Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ

ТАСС, 28 ноября. Калининградская "Балтика" показывает высокий уровень игры при главном тренере Сергее Игнашевиче, руководство футбольного клуба доверяет ему. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин.

"Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества, в тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи, соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает "Балтика" при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна, надеемся, что это принесет успех", - сказал Волженкин.

"Насколько велик кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера", - добавил он.

После 16 туров "Балтика" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 12 очками. Игнашевич возглавляет "Балтику" с 2021 года, под его руководством команда заняла второе место в Мелбет - Первой лиге сезона-2022/23 и вышла в РПЛ.