На выставке "Россия" на ВДНХ прошла церемония открытия хоккейной недели

На протяжении всей недели с 28 ноября по 3 декабря в павильоне "Роснефти" будет выставлен Кубок Гагарина

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие хоккейной недели прошло в павильоне "Роснефти" на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия", передает корр. ТАСС.

В открытии Недели хоккея приняли участие спортивный директор московского ЦСКА Денис Денисов, чемпион мира и Европы Александр Волчков, олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Алексей Немов и Светлана Хоркина, цирковой артист Аскольд Запашный.

"Мы закладываем патриотический фундамент, ввели среди детей кодекс хоккеиста. Наши воспитанники выступают в "Красной Армии", "Звезде", там готовится резерв для главной команды. ЦСКА делегирует не только спортсменов, но и тренеров в сборные России", - сказал на открытии Денисов.

На протяжении всей недели с 28 ноября по 3 декабря в павильоне "Роснефти" будет выставлен Кубок Гагарина, который ЦСКА завоевывал последние два сезона. Компания является генеральным спонсором армейского клуба.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.