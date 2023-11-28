В хоккейном ЦСКА заявили о доверии к тренерскому штабу команды

Московская команда занимает шестое место в Западной конференции

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА обладает большим кредитом доверия со стороны руководства. Об этом журналистам сообщил спортивный директор армейцев Денис Денисов.

Обладатель Кубка Гагарина двух последних сезонов ЦСКА в понедельник уступил "Локомотиву" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:3. Красно-синие с 40 очками в 35 играх располагаются на 6-й строчке Запада.

"По поводу результатов - тот, кто интересуется хоккеем, знает, что мы в целом можем, конечно же, выступать лучше. Сезон не закончился, все еще впереди, - сказал Денисов. - Есть как объективные, так и субъективные причины. У нас много травм, болезней, есть нюансы, в которые не хотелось бы вдаваться".

"Мы эти проблемы решаем по мере своих сил и идем к тому, чтобы показать тот результат, который от нас ждут. Я бы не хотел говорить, что сейчас можно выступать из рук вон плохо, а потом нагонять. Есть время для того, чтобы поправить турнирное положение. Доверие к тренерскому штабу безусловное", - добавил он.

В следующем матче 29 ноября ЦСКА примет минское "Динамо".