В ЦСКА считают, что строительство новой хоккейной арены начнется в ближайшее время

Работы должны завершиться в 2026 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство новой арены хоккейного клуба ЦСКА может начаться в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал спортивный директор армейцев Денис Денисов.

"Работа идет, документы готовятся. Я думаю, что в ближайшее время начнется строительство", - сказал Денисов.

Демонтаж Ледового дворца ЦСКА имени Боброва завершился в мае 2022 года. Для новой арены вместимостью 14 тыс. зрителей был также снесен построенный в 1954 году бассейн ЦСКА. 1 декабря 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы выдала разрешение на строительство нового дворца, которое должно завершиться в 2026 году.