WTA не будет наказывать спортсменок за участие в турнире в Санкт-Петербурге

Соревнования пройдут с 1 по 3 декабря

ТАСС, 28 ноября. Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет применять санкции к спортсменкам, которые примут участие в международном командном выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Об этом агентству Reuters сообщили в WTA.

"Это мероприятие не связано с WTA, организация не поддерживает его проведение, - сообщили в организации. - Игроки участвуют в туре WTA как независимые контрагенты и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в показательных соревнованиях в межсезонье без штрафных санкций".

В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не ответили Рейтер на запрос о возможных санкциях к игрокам, которые выступят на турнире.

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря. Среди участников заявлены француз Адриан Маннарино, испанец Роберто Баутиста-Агут, серб Ласло Джере, представители Казахстана Юлия Путинцева и Александр Бублик, болгарка Виктория Томова, итальянка Жасмин Паолини, а также представители России Карен Хачанов, Александр Шевченко, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова.