Финансовая поддержка субъектов после окончания проекта "Спорт - норма жизни" сохранится

В Минспорте уверены, что ведомству одобрят новый федеральный проект

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Минспорт рассчитывает сохранить прямое финансирование субъектов РФ после завершения проекта "Спорт - норма жизни" в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Александр Росляков в рамках VI Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП).

"Мы оставим прямое финансирование субъектов. Да, действительно, у нас проект "Спорт - норма жизни" завершается в 2024 году. [Уверен], что нам одобрят все-таки новый федеральный проект. И будет прямое финансирование. Я уверен в этом на 100%", - сказал Росляков, отвечая на вопрос, сохранится ли финансирование по бюджетному принципу после завершения проекта или все перейдет на принцип ГЧП.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография", который также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Форум проходит в Татарстане 27-28 ноября. На мероприятии обсудят ГЧП в различных отраслях. Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике.