Футболист Хлусевич рассказал, что в "Спартаке" нет конфликтов

Игроки команды хорошо общаются между собой

ТАСС, 28 ноября. Футболисты московского "Спартака" хорошо общаются между собой, в команде нет конфликтов. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

"Так вся шумиха - не в команде, а в СМИ, им нужно зацепиться хоть за что-то, это "Спартак", самый популярный клуб, я уже к такому привык. Могу точно заявить - никаких конфликтов у нас нет, ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся, так что подобные новости нас всех очень веселят. Часто подкалываем друг друга, улыбаемся, но продолжаем работать и идем дальше", - сказал Хлусевич.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 27 очков по итогам 16 туров.