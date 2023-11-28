Колесников считает, что культивирование Олимпиады может привести к депрессии

По мнению пловца, правильно подходить к Играм как к соревнованиям, после которых про них забываешь

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Олимпийские игры для спортсмена не должны становиться смыслом жизни, поскольку это может привести к депрессии. Такое мнение высказал ТАСС рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников.

"Она не утратила смысл в целом, Олимпиада остается лучшим, что может произойти в жизни спортсмена, но она уже не является смыслом жизни - связывать их не нужно, - сказал Колесников. - Делая это, люди потом начинают страдать депрессией. Правильно подходить к этому просто как к соревнованиям, после которых ты забываешь про все это. Помимо Олимпийских игр и плавания есть и другие вещи, которыми можно заниматься и получать удовольствие".

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем, мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине.

Спортсмен отметил, что после выступления в Токио Олимпиада утратила для него сакральный смысл. "Абсолютно, - сказал он. - Причем не по причине того, что были наложены санкции. Это произошло сразу после Олимпийских игр. У меня тогда поменялось мнение об этом всем. Ты к ним готовишься будучи мальчиком, у которого есть мечта попасть туда и выиграть. Но по итогу ты попадаешь в жесткую, наполненную реальностью взрослую жизнь, в которой понимаешь, что интересен только тогда, когда что-то показываешь. Поэтому я переосмыслил свои цели и задачи - стараюсь просто ловить кайф от плавания, устанавливая свои персональные рекорды и рекорды мира", - сказал он.

"Если смотреть со стороны спортсмена, то Олимпиада - крутые соревнования, в плане организации недостижимый уровень: круто быть частью плавательного сообщества, видеть ребят из разных стран. Но, посмотрев на это со стороны после выступления, и понимая, к чему это привело, становится неловко", - отметил он.