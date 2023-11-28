Олимпийский чемпион борец Власов не теряет надежды выступить на Играх в Париже

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассчитывает выступить на Играх 2024 года в Париже. Об этом он рассказал в рамках выступления на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Сейчас я иду к своим третьим Олимпийским играм. Сложно сказать, получится или нет, сегодня сложная обстановка. Но когда ты идешь к такой глобальной цели, как Олимпиада, не имеет значения, получится или нет, нет ничего лучше, чем представлять свою страну на турнирах планетарного масштаба", - сказал Власов.

"Уверен, что если даже наших спортсменов не допустят до Олимпийских игр, то у нас будет достойный ответ: Игры БРИКС, Игры дружбы, на которые съедутся спортсмены со всех стран. Наша страна может гордиться спортивной инфраструктурой, вложениями в спорт", - добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Власову 33 года, на его счету также три победы на чемпионатах мира и четыре - на чемпионатах Европы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.