Футболист "Спартака" Хлусевич считает, что в РПЛ стало меньше судейских ошибок

Тренерский штаб и футболисты "Спартака" в ноябре провели встречу с руководителем департамента судейства Российского футбольного союза Милорадом Мажичем

ТАСС, 28 ноября. Судейских ошибок в нынешнем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стало меньше. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич.

"На самом деле, все нормально. Все ошибаются - и мы, и арбитры. Но ощущение, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше", - сказал Хлусевич.

Защитник рассказал о подробностях встречи с руководителем департамента судейства Российского футбольного союза Милорадом Мажичем. " Мы пообщались, нам задавали вопросы, рассказали про нововведения в правилах: игра рукой, желтые карточки, теперь споров станет еще больше. В принципе и до этого было все понятно, просто иногда судьи одинаковые эпизоды трактуют по-разному, порой кажется, что рука была, а пенальти нет, а потом в менее очевидном моменте назначают 11-метровый. Конечно, ты будешь спорить, тем более что ситуации разные, а в моменте правильно трактовать очень тяжело. Да и судьи тоже учатся, тренируются", - добавил футболист.

8 ноября стало известно, что игроки и тренерский штаб "Спартака" провели встречу с Мажичем. В мероприятии также принял участие председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

По итогам 16 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.