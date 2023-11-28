Хлусевич считает, что футболистам "Спартака" не хватает стабильности и дисциплины

"Спартак" после 16 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги

ТАСС, 28 ноября. Футболистам московского "Спартака" не хватает стабильности и дисциплины, для того чтобы идти на более высоком месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

"Спартак" всегда должен быть на первом месте, такая большая команда обязана бороться за чемпионство. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде", - сказал Хлусевич.

"Да, пять очков можно отыграть, но будет сложно - надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов", - ответил защитник на вопрос о борьбе с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство.

После 16 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 27 очков. Лидирует петербургский "Зенит" (33 очков), вторым идет "Краснодар" (32).