Минспорт планирует учредить памятную медаль в честь 10-летия Олимпиады в Сочи

Медалью будут награждаться лица и организации Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение соревнований

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ планирует учредить памятную медаль в честь 10-летия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Текст проекта опубликован на официальном портале правовой информации.

Планируется, что памятной медалью будут награждаться лица и организации Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 года.

Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 года, Паралимпийские игры - с 7 по 16 марта 2014 года.