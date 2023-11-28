СМИ: трехкратный обладатель Кубка Стэнли Кейн подпишет контракт с "Детройтом"

Хоккеист Патрик Кейн сейчас находится без команды

ТАСС, 28 ноября. Американский форвард Патрик Кейн в скором времени заключит соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Детройт". Об этом сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

"Патрик Кейн подпишет контракт с "Детройтом". Все внимание сегодня приковано к этому клубу и возможному приходу Кейна. Посмотрим, как сложится день", - написал Фридман в социальной сети X (ранее - Twitter), не уточнив детали возможного контракта.

Кейну 35 лет, в прошлом сезоне он выступал за "Чикаго" и в марте был обменян в "Нью-Йорк Рейнджерс". В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в семи играх набрал шесть очков (одна заброшенная шайба + пять голевых передач). После завершения предыдущего сезона игрок находился без клуба.

Кейн был выбран "Чикаго" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2007 года под первым номером. В составе "Чикаго" форвард трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В НХЛ он получал награды как лучший новичок сезона ("Колдер трофи"), как самый ценный игрок регулярного чемпионата ("Харт трофи"), как лучший хоккеист сезона по мнению игроков лиги ("Тед Линдсей эворд"), как самый ценный игрок плей-офф ("Конн Смайт трофи") и как лучший бомбардир регулярного чемпионата ("Арт Росс трофи").