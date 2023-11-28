Футболист Хлусевич рассказал, что готов пойти на понижение зарплаты ради игры в Европе

Прежде чем перейти в европейский клуб, Даниил Хлусевич хотел бы выиграть чемпионат России со "Спартаком"

ТАСС, 28 ноября. Защитник московского футбольного клуба "Спартака" Даниил Хлусевич готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в европейскую команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В сентябре Хлусевич рассказал об интересе к нему со стороны итальянских клубов.

"Всю жизнь играл в футбол не ради денег, могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба - поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в "Спартаке". Поиграть в Европе - мечта, но при этом я обожаю "Спартак", влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России - ну, кроме того, что нет фанатов", - сказал Хлусевич.

"Возможно, - ответил игрок на вопрос, будет ли его следующим шагом переход в европейский клуб. - Но никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь. Проведу всю карьеру в "Спартаке" - будет великолепно, получится уехать в Европу - тоже хорошо. Пока что у меня очень много амбиций здесь, в чемпионате России, мне хочется завоевать чемпионство со "Спартаком". Было бы идеально выиграть золото и уехать в Европу, я был бы очень доволен", - добавил футболист.

Хлусевичу 22 года, он выступает за "Спартак" с января 2022 года. В составе московской команды защитник провел 63 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2022 года футболист дебютировал за сборную России, на данный момент он провел пять игр за национальную команду.