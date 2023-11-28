Поздняков считает, что российские спортсмены получили больше возможностей для образования

Глава Олимпийского комитета России отметил, что международный календарь у спортсменов сейчас не очень плотный в связи с санкциями

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены из-за отсутствия международных стартов могут посвятить освободившееся время получению основного или дополнительного образования. Такое мнение на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) и Федерацией триатлона России высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Каждая кризисная ситуация - это время новых возможностей, - сказал Поздняков. - Международный календарь у спортсменов сейчас не очень плотный, поэтому они могут посвятить освободившееся время получению основного или дополнительного образования. Лишним оно точно не будет. Флагманские программы РМОУ уже достаточно хорошо проработаны и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Что еще немаловажно, они адаптированы к любым форматам обучения".

Стороны договорились о совместной деятельности по реализации просветительских, образовательных и исследовательских проектов, повышению квалификации и переподготовке спортсменов, тренеров, менеджеров и иных специалистов федерации. Отдельным направлением взаимодействия, предусмотренным соглашением, является организация учебной практики для слушателей и выпускников РМОУ на объектах и спортивных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации триатлона России.

"Благодаря совместной работе и новым возможностям, которые открывает подписанный сегодня меморандум, я надеюсь, что для представителей триатлона профильное высшее образование станет доступнее, - отметила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. - Спасибо РМОУ и ОКР за помощь и поддержку. Хочу также отметить, что, несмотря на все трудности, наши спортсмены не пали духом, а скорее наоборот - получили дополнительную мотивацию и продолжают подготовку в соответствии с намеченными планами".