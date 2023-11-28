ЭСК РФС по обращению "Локомотива" рассмотрит четыре эпизода в матче с "Крыльями Советов"

После матча капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов выразили недовольство судейскими решениями

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского "Локомотива" рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"ЭСК РФС по обращению "Локомотива" рассмотрит четыре эпизода в матче РПЛ с "Крыльями Советов". Это моменты с засчитанным голом на 32-й минуте, с неназначением пенальти на первой добавленной к первому тайму минуте, с неудалением Фернандо Костанцы на 49-й минуте и с назначением пенальти на восьмой добавленной к основному времени матча минуте", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Футболисты "Локомотива" и "Крыльев Советов" сыграли вничью со счетом 3:3. К третьей добавленной ко второму тайму минуте москвичи вели со счетом 3:1, но упустили преимущество. Третий гол самарцы забили на 12-й добавленной ко второму тайму минуте с пенальти. После матча капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов выразили недовольство судейскими решениями.

"Крылья Советов" после 16 туров занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Локомотив" с 25 очками располагается на 8-й строчке.