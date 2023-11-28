ЭСК РФС рассмотрит три эпизода матча между "Рубином" и "Факелом"

Также комиссия рассмотрит момент с неназначением пенальти в матче между "Уралом" и "Краснодаром"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит три эпизода по итогам матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и воронежским "Факелом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

В воскресенье "Рубин" на своем поле обыграл "Факел" (1:0).

"ЭСК РФС по обращению "Факела" рассмотрит три эпизода в матче с "Рубином". Это моменты с неназначением пенальти на 45-й минуте, с неудалением Николы Чумича на 51-й минуте и с невынесением второй желтой карточки Валентину Ваде на 76-й минуте", - говорится в сообщении.

"Также по обращению "Краснодара" ЭСК РФС рассмотрит момент с неназначением пенальти на 89-й минуте", - добавили в службе коммуникаций РФС.

"Краснодар" на выезде в воскресенье проиграл екатеринбургскому "Уралу" (1:3).