Паралимпиец из Таиланда убил четырех человек на свадьбе, включая невесту

Чатуронг Суксук завоевал серебряную медаль в плавании на Паралимпийских играх Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2022 года

ТАСС, 28 ноября. Паралимпийский пловец из Таиланда Чатуронг Суксук застрелил невесту и еще троих человек в день свадьбы. Об этом сообщает телеканал BBC.

Сообщается, что Суксук покинул вечеринку и вернулся с пистолетом, после чего застрелил свою невесту, ее мать и сестру. Пули попали и в двух гостей, один из которых скончался. После этого Суксук покончил с собой.

Отмечается, что Суксук раньше был солдатом и владел оружием на законных основаниях. Он потерял правую ногу во время службы в военизированном подразделении легкой пехоты.

Суксуку было 29 лет. Он стал серебряным призером в плавании на Паралимпийских играх Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2022 года.