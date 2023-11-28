Футболист "Спартака" Бабич прокомментировал снежную погоду на матче с "Балтикой"

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Срджан Бабич не ожидал такой погоды во время матча с калининградской "Балтикой", в Сербии он никогда не играл в снегу. Об этом футболист рассказал ТАСС.

В субботу "Спартак" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл "Балтику" со счетом 2:0. Матч прошел под снегопадом на заснеженном поле.

"Не могу вспомнить, обычно я играю в Сербии. Я не помню, играл ли я на снегу в Сербии, но было очень тяжело, потому что я не ожидал таких условий. В Сербии немного не такие условия. Ты никогда не знаешь, будешь играть на снегу или с хорошей погодой", - сказал Бабич после матча с "Балтикой".

Также футболист прокомментировал полученную в матче желтую карточку. "Все нормально. Я просто хотел остановить контратаку. Иногда нужно делать такие вещи, потому что мы вели со счетом 1:0, и я не хотел допустить гол", - отметил сербский защитник.

В 17-м туре "Спартак" 3 декабря сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". 29 ноября красно-белые проведут гостевой матч 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с "Оренбургом".