Первенство России по полиатлону в 2024 году пройдет в Тамбовской области

По словам министра спорта региона Павла Грицкова, в Тамбовской области планируется проведение и других крупных стартов

ТАСС, 28 ноября. Первенство России по полиатлону пройдет в Тамбовской области в 2024 году, соответствующее соглашение подписали министр спорта региона Павел Грицков и президент Всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

"Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией полиатлона. Мы договорились, что в 2024 году первенство России по полиатлону пройдет в Тамбовской области. Мероприятие войдет в Единый календарный план Минспорта России на предстоящий период. Кроме того, мы планируем провести в нашем регионе и другие крупные старты", - приводит пресс-служба слова Грицкова.

В Тамбове неоднократно проходили чемпионаты России среди студентов по полиатлону. Благодаря соглашению в Тамбовской области снова будут проводить соревнования всероссийского и международного уровня. Также в регионе начнут развивать судейские школы, так как судьи по полиатлону оценивают выполнение нормативов комплекса ГТО.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.