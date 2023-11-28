Федерация роллер-спорта появится в Тамбовской области

Министр спорта Тамбовской области Павел Грицков отметил, что планируется проведение в регионе нескольких стартов по роллер-спорту, а также учебно-тренировочных сборов

ТАСС, 28 ноября. Федерацию роллер-спорта создадут в Тамбовской области, соответствующее соглашение было подписано между министром спорта региона Павлом Грицковым и президентом Федерации роллер-спорта России Сергеем Зюльковым на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Подписание соглашения дает новый импульс в развитии роллер-спорта - в Тамбовской области появится региональная федерация. Она будет заниматься подготовкой тренеров и судей, организацией официальных соревнований по этому виду спорта", - говорится в сообщении.

При этом в регионе уже созданы частные спортивные клубы, на базе которых проходят тренировки и соревнования. В 2024 году реконструируют лыжный стадион в Тамбове.

"Сегодня мы обсудили возможность проведения в области нескольких стартов по роллер-спорту, в том числе всероссийских. Также планируем провести учебно-тренировочные сборы, что положительно отразится на качестве подготовки наших местных спортсменов", - приводит пресс-служба слова Грицкова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.