Клуб НХЛ "Чикаго" намерен расторгнуть контракт с двукратным олимпийским чемпионом Перри

В заявлении клуба отмечается, что причиной такого решения стало неприемлемое поведение хоккеиста

ТАСС, 28 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" намерен немедленно расторгнуть контракт с двукратным олимпийским чемпионом Кори Перри из-за неприемлемого поведения. Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".

25 ноября руководство "Чикаго" отстранило Перри от команды.

"После внутреннего расследования в "Чикаго" установили, что Кори Перри вел себя неприемлемо и нарушал как условия его стандартного контракта игрока, так и внутреннюю политику клуба, направленную на создание профессиональной и безопасной рабочей среды. Таким образом, Кори Перри был отстранен от команды безоговорочно. В случае если Перри пройдет драфт отказов, мы намерены немедленно расторгнуть с ним контракт", - говорится в заявлении.

Перри 38 лет, в нынешнем сезоне он забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Форвард является четвертым лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне. Канадец является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе "Анахайма", двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).

"Чикаго" после 19 матчей регулярного чемпионата набрал 12 очков и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче "Чикаго" в ночь на 29 ноября примет "Сиэтл".