"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу" в матче НХЛ. Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

ТАСС, 29 ноября. "Нэшвилл" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Майкл Маккэррон (11-я и 19-я минуты) и Филип Форсберг (61). У "Питтсбурга" отличились Евгений Малкин (26) и Брайан Раст (43).

Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне. Также на счету российского нападающего 9 голевых передач в 21 игре. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не отметился результативными действиями.

"Нэшвилл" одержал шестую победу подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 22 очками после 21 матча. "Питтсбург" идет седьмым в Столичном дивизионе с 21 очком после 21 встречи. В следующем матче "Нэшвилл" примет "Миннесоту" 1 декабря, "Питтсбург" в этот же день на выезде сыграет с "Тампой".

"Нью-Джерси" дома со счетом 5:4 переиграл "Нью-Йорк Айлендерс", голкипер гостей Илья Сорокин отразил 28 из 33 бросков. "Торонто" дома обыграл "Флориду" (2:1 после буллитов), "Даллас" на выезде был сильнее "Виннипега" (2:0), "Миннесота" одержала домашнюю победу над "Сент-Луисом" (3:1). "Каролина" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Филадельфию", защитник гостей Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, его партнер по команде вратарь Петр Кочетков отразил 28 из 29 бросков.