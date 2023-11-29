Форвард "Ванкувера" Михеев избежал серьезной травмы в матче НХЛ

После броска шайба попала в колено игроку

ТАСС, 29 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Илья Михеев избежал серьезного повреждения после попадания шайбы в колено в матче против "Анахайма". Об этом на своей странице в Х (ранее Twitter) сообщил журналист The Athletic Томас Дрэнс со ссылкой на главного тренера "Ванкувера" Рика Токкета.

"Ванкувер" дома обыграл "Анахайм" со счетом 3:1. Михеев отметился результативной передачей. В третьем периоде шайба попала в колено россиянину после броска партнера по команде защитника Тайлера Майерса. Форвард был уведен с площадки, он не смог закончить встречу. Телеканал CBS сообщает, что игрок будет доступен со дня на день.

22 октября Михеев провел первый матч с января, когда получил травму крестообразных связок колена. В ноябре Михеев рассказал "Спорт-экспрессу", что восстановление от того повреждения стало самым тяжелым в его карьере.

Михееву 29 лет, он не был задрафтован клубом НХЛ. В 2019 году он дебютировал в лиге в составе "Торонто". За "Ванкувер" нападающий выступает с 2022 года. В текущем сезоне на счету россиянина 12 (7+5) очков по системе "гол +пас" в 19 сыгранных матчах. В Континентальной хоккейной лиге форвард играл за омский "Авангард", воспитанником которого является.