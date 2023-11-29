Федерация тяжелой атлетики России намерена отправить своих представителей на конгресс EWF

Конгресс пройдет 11 февраля в Софии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) намерены посетить конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), который пройдет 11 февраля в Софии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ФТАР Дмитрий Василенко.

"Исполком ФТАР утвердил список делегатов, которые поедут на конгресс EWF в Болгарию, - отметил Василенко. - В него вошли президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитова и член технического комитета ФТАР Анна Борыгина".

Агапитов занимает пост первого вице-президента Европейской федерации тяжелой атлетики.

Международная федерация тяжелой атлетики в мае приняла решение разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных стартах в нейтральном статусе на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.