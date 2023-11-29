Футболистка "Зенита" Куропаткина будет рассказывать детям о чемпионстве в сезоне-2023

Петербургская команда второй раз подряд выиграла женский чемпионат России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вероника Куропаткина будет рассказывать детям про чемпионство команды в сезоне 2023 года. Об этом она сообщила ТАСС.

24 ноября "Зенит" на выезде победил ЦСКА со счетом 2:1 и стал победителем чемпионата России среди женских команд.

"По поводу первого тайма: у ЦСКА была одна штанга и одна перекладина, - сказала Куропаткина. - У нас могла забить Ана [Диаш], кто-то еще ударил - то есть 2:2 по моментам, обе команды не забили. Во втором тайме у нас сработала суперсвязка: Ана и Лина [Якупова]. Вообще у нас была суперская линия атаки. Когда смотришь со стороны, как атака бежит, разбирается - как говорится, снимаю шляпу. Мы выиграли за счет команды, за счет того, что у нас самый лучший коллектив. Это не только мое мнение: мы обсуждали с девочками - никто раньше не был в таком коллективе, здесь все друг за друга. Мы идем, как кулак. Благодаря этому все получается".

"Я еще не верю и не понимаю, что происходит, но это чемпионство. Я недавно сказала родителям, что если мы выиграем, это будет нечто другое. Это не сравнится с прошлым годом. Конечно, в прошлом году было классно и приятно - "Зенит" первый раз стал чемпионом. Но в этом сезоне мы в какой-то момент чуть-чуть потеряли нить, а когда теряешь, но возвращаешь свое лидерство, начинаешь ценить это в десять раз больше. Именно так и случилось с нами в этом году. Был неприятный период - полтора-два месяца назад, но мы преодолели его за счет дружного и классного коллектива. Про эту победу в чемпионате я буду рассказывать детям и не раз. Сама еще не верю, думаю, что осознание придет в отпуске в середине декабря", - добавила Куропаткина.

"Зенит" во второй раз подряд стал чемпионом России. Команда была основана в 2020 году.