Лаборант-исследователь ПИЯФ Изюмченко выиграл Кубок Росконгресса по шахматам

Соревнования прошли на Конгрессе молодых ученых в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Лаборант-исследователь Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова Артем Изюмченко стал победителем Кубка Росконгресса по шахматам, который прошел на Конгрессе молодых ученых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

Соревнования прошли с использованием технологии idChess, позволяющей переносить данные партий, сыгранных за доской, на смартфон для последующего анализа. Второе место занял старший научный сотрудник Хабаровского федерального исследовательского центра Дальневосточного отделения Российской академии наук ФГБУН Александр Сидляр, третьим стал проректор по стратегическому развитию и кадровой политике Тихоокеанского государственного университета ФГБОУ ВО Алдар Чирнинов. В церемонии награждения поучаствовал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября на федеральной территории Сириус. Ранее в рамках мероприятия гроссмейстер Илья Филиппов провел мастер-класс по шахматным ловушкам. На 29 ноября запланирован сеанс одновременной игры трехкратного чемпиона мира по шахматной композиции Данилы Павлова. Перед началом Конгресса молодых ученых для его участников была проведена экскурсия на стадион "Фишт". Во второй день мероприятия пройдет Кубок Росконгресса по шашкам, а в заключительный день - турнир по настольной игре го.

Конгресс молодых ученых - ежегодное ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов страны, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других государств.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.