Матыцин: переизбрание Морозовой на пост главы IFAGG свидетельствует о признании ее заслуг

Министр спорта отметил, что заслуженный тренер России вносит большой вклад в развитие эстетической гимнастики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Переизбрание Лилии Морозовой на пост президента Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) говорит о высоком уровне уважения среди коллег и признании ее заслуг. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Морозова была переизбрана на пост главы IFAGG 27 ноября на генеральной ассамблее организации в Алма-Ате.

"Рад поздравить заслуженного тренера России Лилию Петровну Морозову с переизбранием президентом Международной федерации эстетической гимнастики. Уже 20 лет Лилия Морозова является членом международной федерации и вносит большой вклад в развитие эстетической гимнастики, благодаря ее многолетнему труду вид спорта активно развивается и имеет широкий круг поклонников. Переизбрание Лилии Петровны на пост президента говорит о высоком уровне уважения среди коллег и признания ее заслуг, уверен, что IFAGG под руководством Лилии Морозовой достигнет многих высот. Желаю Лилии Петровне дальнейших успехов и реализации всех намеченных планов", - сказал Матыцин.

Морозовой 53 года, она впервые заняла пост главы IFAGG в ноябре 2021 года, до этого она шесть лет являлась вице-президентом организации.