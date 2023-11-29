Поздняков назвал Дмитрия Донского примером для многих спортсменов

Глава Олимпийского комитета России отметил, что князь всю жизнь отдал за веру и отечество

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Князь Дмитрий Донской является примером для многих поколений российских спортсменов и олимпийцев. Такое мнение во время закладки храма святого князя Димитрия Донского - Патриаршего подворья высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В среду Позднякову вручили орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду вручают за вклад в возрождение духовной жизни.

"Я безмерно счастлив находиться сегодня здесь в этот трогательный момент - закладки капсулы храма, который посвящен человеку, всю свою жизнь без остатка отдавшему за веру и свое отечество - Дмитрию Донскому. Он является примером для многих поколений российских спортсменов и олимпийцев. Для меня огромная честь получить эту высокую награду здесь, в эту минуту", - сказал Поздняков.

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В 2023 году Поздняков был награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу. Позднякову 50 лет, он занимает пост главы ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год он был президентом Европейской конфедерации фехтования. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях.