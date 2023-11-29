Поздняков призвал МОК исправить ошибку, допущенную в отношении российских спортсменов

В феврале 2022 года российские спортсмены были отстранены от международных соревнований, годом спустя Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать их до турниров, но в нейтральном статусе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) должен исправить ошибку и отменить незаконные и несправедливые санкции в отношении российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Мы от МОК ждем одного единственного правильного решения - исправить собственную ошибку, совершенную в феврале прошлого года, которая связана с незаконными, несправедливыми и нечестными санкциями в отношении российских спортсменов", - сказал Поздняков.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения, МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее глава МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР. 6 ноября Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в организации.