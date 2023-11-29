40 стран поддержали россиянку на выборах в международную федерацию эстетической гимнастики

Морозова 27 ноября была переизбрана президентом IFAGG на четыре года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители 40 национальных федераций отдали свои голоса на выборах президента Международной федерации групповой эстетической гимнастики (IFAGG) за россиянку Лилию Морозову. Об этом Морозова сообщила ТАСС.

Генеральная ассамблея IFAGG, в рамках которой состоялись выборы руководства международной федерации, прошла 27 ноября. На пост президента претендовал также грек Георгиос Вайопулос. Право голосовать имели как национальные федерации, так и клубы. Морозова была переизбрана президентом на четыре года, за россиянку было отдано 110 голосов, за грека - 25.

"Эстетическая групповая гимнастика не является олимпийским видом спорта, наша федерация независимая, - сказала Морозова. - IFAGG никак не относится к Международной федерации гимнастики, мы не связаны с Международным олимпийским комитетом. Я в Международной федерации эстетической групповой гимнастики работаю с 2003 года с момента ее образования. За 20 лет у меня сложились хорошие профессиональные и дружественные отношения с моими коллегами из других стран".

"Я шесть лет занимала пост вице-президента и два года - президента, а в понедельник получила поддержку коллег из 40 стран, за что им очень благодарна. Наверное, какие-то личные и профессиональные качества помогли мне, несмотря на все сложности из-за непростой политической ситуации", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Морозовой, в Международную федерацию эстетической групповой гимнастики входят организации 48 стран. "Меня поддержали все азиатские федерации и большинство европейских, за исключением скандинавских, которые заняли нейтральную позицию", - отметила переизбранный руководитель IFAGG.