Финляндия и Дания бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из-за России

С 23 по 27 ноября в Алма-Ате проходили чемпионат и первенство мира по эстетической гимнастике

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборные Дании, Финляндии, Эстонии и Фарерских островов, чьи федерации входят в Международную федерацию групповой эстетической гимнастики (IFAGG), не приехали на чемпионат мира в Казахстан из-за участия спортсменок из России и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщила президент IFAGG Лилия Морозова.

С 23 по 27 ноября в Алма-Ате проходили чемпионат и первенство мира по эстетической гимнастике. В соревнованиях принимали участие спортсмены Австрии, Болгарии, Израиля, Египта, Малайзии, Киргизии, Японии, Франции, Италии, Испании, Сербии, России и Белоруссии. Россияне и белорусы выступали в Алма-Ате под флагом IFAGG.

"Северные страны были вынуждены пропустить чемпионат мира по требованию Нордических олимпийских комитетов, наложивших запрет на выступление из-за участия гимнасток России и Белоруссии несмотря на то что они выступали под флагом международной федерации, - сказала Морозова. - Речь идет о сборных Дании, Финляндии и Фарерских островов, чьи национальные федерации входят в IFAGG. К этим трем странам присоединилась также Эстония".

"Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, все это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь. Мы во время соревнований старались даже не произносить слово "бойкот" из уважения к спортсменкам. Гимнастика - это ранняя специализация, вид спорта молодых, люди могут выступать на высоком уровне, как правило, непродолжительное время. Век спортсменок и так не очень длинный, а когда они вынуждены еще и пропускать соревнования, то это очень нехорошо", - добавила собеседница ТАСС.

По словам Морозовой, представители Всероссийской федерации эстетической гимнастики заняли первое и третье места на чемпионате мира, поделив бронзу с командой Болгарии, первое и второе места - на турнире юниоров.