Член совета директоров "Динамо" сообщил, что Аршавин пройдет стажировку в клубе

Дмитрий Гафин отметил, что планируется долгосрочная стажировка

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, член правления петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Аршавин пройдет стажировку в московском "Динамо". Об этом журналистам сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

Ранее о том, что Аршавин обратился в "Динамо" с просьбой о стажировке, сообщил "Спорт-Экспресс".

"Мы пока оформляем Андрею Аршавину московскую прописку. Следующий этап - стажировка, - сказал Гафин. - С учетом, что это не первая заявка, будем смотреть по срокам стажировки. Но, наверное, долгосрочная".

Аршавин в беседе с порталом Sport 24 заявил, что Санкт-Петербург отправил "целый десант своих сотрудников, чтобы поднять "Динамо" со дна". "Я не могу комментировать слова, которые не знаю", - отметил Гафин.