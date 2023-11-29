Вопрос о будущем Паршивлюка в "Динамо" обсудят в апреле-мае

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок покинет "Динамо" летом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вопрос о будущем защитника футбольного клуба "Динамо" Сергея Паршивлюка будет рассмотрен ближе к апрелю или маю. Об этом журналистам сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

Ранее портал "Евро-Футбол" сообщил, что 34-летний игрок покинет "Динамо" летом и интерес к нему проявляют несколько клубов Футбольной национальной лиги. Действующее соглашение футболиста истечет 30 июня 2024 года.

"Сергей Паршивлюк когда-нибудь, наверное, покинет "Динамо". Но, как вы знаете из всех предыдущих сезонов, мы подходим к окончанию сезона и решаем вопрос о дальнейшем будущем Сергея. Поэтому этот вопрос нужно обсуждать ближе к апрелю-маю", - сказал Гафин.

В составе "Динамо" Паршивлюк стал бронзовым призером чемпионата России (2022) и трехкратным серебряным призером чемпионата России (2007, 2009, 2012). В 2009 и 2010 году он входил в список 33-х лучших игроков сезона.