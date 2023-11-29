В "Динамо" прокомментировали обмен шутками с "Зенитом" перед матчем в Кубке России

Член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин считает это нормальным явлением, так как между командами в преддверии игры всегда есть накал страстей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обмен шутками перед первым матчем 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" является нормальным явлением. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Встреча "Динамо" и "Зенита" пройдет в среду на "ВТБ-Арене".

"Обмен колкостями перед матчем? Нормально, между клубами всегда в преддверии игры есть накал страстей, - сказал Гафин. - Тем более с учетом того, как прошлый кубковый матч завершился, мы понимаем, что этот результат очень сильно задел самолюбие нашего соперника. Грань перейдена? Кто знает, где эта грань, у каждого она своя".

"Насколько я знаю, у нас сегодня будет более 20 тыс. болельщиков. Как всегда, хочется, чтобы зрители увидели красивую и агрессивную, хорошую игру. Без судейского влияния, как это было в предыдущем кубковом матче. Естественно, все динамовские болельщики рассчитывают на положительный результат", - добавил Гафин.

Команды в прошлом сезоне Кубка России встречались на стадии второго этапа четвертьфинала "пути регионов", победу на выезде одержало "Динамо" (1:1, 5:4 - по пенальти).