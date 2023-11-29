Джефф Монсон провел мастер-класс для детей в Мариуполе

Боец смешанных единоборств посетил клуб им. Дмитрия Донского

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел мастер-класс для воспитанников мариупольского клуба им. Дмитрия Донского. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

"Спортсмен приехал в клуб смешанных единоборств им. Дмитрия Донского. Чемпион дал мастер-класс для собравшихся, среди которых были как взрослые, так и дети", - говорится в сообщении.

Монсон родился в США. В сентябре 2016 года он открыл на базе действующего Луганского авиационно-спортивного клуба школу смешанных единоборств. В сентябре того же года американский спортсмен получил паспорт Луганской Народной Республики. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях. Также он проводил поединки с Федором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.