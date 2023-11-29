Чернышенко проверил свои навыки в кикбоксинге на выставке-форуме "Россия"

Вице-премьер использовал специальный тренажер, расположенный на стенде Республики Калмыкия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вместе с чемпионом мира Владимиром Минеевым опробовал свои навыки в кикбоксинге на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Чернышенко в компании Минеева, а также главы Республики Калмыкия, чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова проверил свои навыки в ударной технике на тренажере, расположенном на стенде Калмыкии.

Хасиков является председателем наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.