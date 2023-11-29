Абаскаль объяснил, почему футболист "Спартака" Промес не сыграл с "Оренбургом"

Полузащитник не играл из-за риска получить травму на искусственном газоне

ОРЕНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес не сыграл с "Оренбургом" в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России из-за риска получить травму. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

29 ноября "Спартак" на выезде проиграл "Оренбургу" со счетом 0:1. Промес был в заявке красно-белых, но не вышел на поле. "Оренбург" проводит домашние матчи на стадионе "Газовик", где постелен искусственный газон.

"Те ребята, которые сегодня не приехали, провели непростой матч с "Балтикой" (2:0), - сказал Абаскаль. - После этой игры у кого-то была простуда, у кого-то перегруз, небольшие травмы. Но я надеюсь, что все оправятся к предстоящей игре. Ребята очень нужны, их сегодня не хватало".

"Конечно, Квинси Промес всегда хочет выйти на поле, у него большое желание, мы не могли рисковать им в этом матче. Да, это из-за поля. В прошлый раз он тоже здесь получил травму, есть также небольшой перегруз", - добавил Абаскаль.

Ответная игра между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в марте 2024 года.