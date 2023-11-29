Чернышенко заявил, что Игры дружбы открыты для спортсменов со всего мира

Соревнования должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Игры дружбы являются уникальными соревнованиями, участие в которых могут принять спортсмены со всего мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению Игр дружбы.

"Всемирные игры дружбы - уникальный проект, проводимый по указу президента РФ Владимира Путина, - сказал Чернышенко, чей комментарий приводится на сайте правительства РФ. - Соревнования открыты для спортсменов из разных стран. Проведение Игр - это в первую очередь развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры и двойных стандартов современного спортивного движения. И наша цель - продемонстрировать миру возможности России по проведению спортивных мероприятий на самом высоком уровне. В условиях беспрецедентного давления только согласованная и скоординированная работа позволит ответить на возникающие вызовы. Кроме того, это дает возможность спортсменам со всего мира приобщиться к масштабному празднику спорта".

В конце октября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением этих соревнований в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.