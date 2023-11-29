Хоккеист "Рейнджерс" Панарин возглавляет рейтинг претендентов на получение "Харт трофи"

В тройку лидеров также вошли Давид Пастрняк и Куинн Хьюз

ТАСС, 29 ноября. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин возглавляет список кандидатов на получение премии "Харт трофи", вручаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В тройку лучших также вошли чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк и американский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз.

В нынешнем сезоне Панарин забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач в 20 матчах. Нападающий в 15 матчах подряд со старта сезона набирал очки, установив рекорд команды. Ранее достижение принадлежало канадцу Роду Жильберу, который набирал баллы за результативность в 14 первых играх сезона-1972/73. Также Панарин опередил Дмитрия Квартальнова (14 матчей) и стал лучшим российским игроком НХЛ по этому показателю.

"Харт трофи" вручается с 1924 года, чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (9). Россияне 6 раз становились обладателями "Харт трофи", награду получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019). В прошлом году одним из номинантов был российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин, обладателем награды в итоге стал канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.