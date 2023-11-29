В МОК заявили, что Байден поддержал заявку США на проведение Олимпиады

Заявки Франции и США на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно стали единственными, которые были одобрены комиссией Международного олимпийского комитета

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден лично поддержал заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Юте. Об этом журналистам заявил председатель комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору мест проведения будущих зимних Олимпийских игр Карл Штосс.

"Он готов поддержать заявку при любом развитии событий", - ответил он на вопрос, готовы ли США принять Олимпийские игры 2030 года, если Франция откажется от их проведения или не сможет выполнить необходимые условия.

Ранее в среду в МОК заявили, что заявки Франции и США на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно являются единственными, которые были одобрены комиссией Международного олимпийского комитета.