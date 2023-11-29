В МОК затруднились назвать сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в подходящее для этого время. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Мы примем решение в правильное время, - сказал Адамс. - Я не могу дать вам конкретную дату, потому что ситуация постоянно меняется. Мы вам сообщим, когда для решения придет время".

В МОК отметили, что проверка спортсменов на соответствие нейтральному статусу будет проходить до и после начала Олимпиады. "До тех пор спортсмены продолжат проходить проверку международными федерациями, которые допускают их на соревнования. Мы тоже следим за ситуацией: делаем запросы, собираем свидетельства с третьих сторон. Это процесс, который будет вестись не только до самих Игр, но и, как мне кажется, во время Олимпиады, хотя и не могу говорить об этом уверенно", - добавил представитель Международного олимпийского комитета.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. При этом Россия и Белоруссия не получили приглашения на Олимпиаду в установленный срок.